Рустам Азимов назначен гендиректором крупнейшей страховой компании Узбекистана

2017-06-06 15:03 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Рустам Азимов, работавший ранее заместителем премьер-министра Узбекистана, во вторник был представлен коллективу Национальной компании экспортно-импортного страхования (НКЭИС) «Узбекинвест» в качестве нового генерального директора, сообщил Trend представитель страховой компании.

Как сообщили Trend в аппарате главы государства, Рустам Азимов указом президента Шавката Мирзияева освобожден от занимаемой должности заместителя премьер-министра, руководителя комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций кабинета министров в связи с переходом на другую работу.

Рустам Азимов (1958 года рождения) в 2000-2002 годах возглавлял министерство макроэкономики и статистики, в 2003-2005 — министерство экономики. С 2005 по 2016 год был первым вице-премьером Узбекистана и министром финансов Узбекистана. В декабре прошлого года он был освобожден от должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра, руководителем комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций в Кабинете министров.

(Автор: Демир Азизов)