Полиция назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

2017-06-06 15:49 | www.apa.az | 3

Полиция Великобритании назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне.

Как передает АПА со ссылкой на Reuters, участник нападения идентифицирован как 22-летний Юсеф Загба, итальянец марокканского происхождения. До теракта он не попадал в поле зрения правоохранительных органов Соединенного Королевства.

Ранее в Скотланд-Ярде сообщили, что одним из террористов, устроивших атаку в Лондоне, был 27-летний Хурам Шазад Бутт, другим — 30-летний Рашид Редуан. Бутт — выходец из Пакистана, получивший британский паспорт. Его имя было известно контрразведке, однако указаний на то, что он готовит террористическую атаку, не было.

Как пояснили следователи, второй преступник — Редуан — полиции известен не был.

Отметим, вечером 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Злоумышленники, совершившие нападение, были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.