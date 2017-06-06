Онлайн-ваучеры можно обменять на фактические билеты Формулы 1

2017-06-06 15:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit объявляет о начале процесса обмена электронных ваучеров, подтверждающих онлайн-покупку билетов на Гран При Азербайджана Формулы 1, на фактические (бумажные) билеты, говорится в сообщении Компании, распространенном во вторник.

C 1 по 25 июня, обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и в Интернете.

Пункты продажи билетов Адрес Часы работы 28 Mall пр. Азадлыг 45 10:00 - 22:00 Центр “ASAN Хидмет” No.1 (AMAY) ASAN, пр. Альфреда Нобеля 23 10:00 - 19:00 Центр “ASAN Хидмет” No.3 (Fresco Супермаркет) ASAN, ул.Аббас Мирза Шарифзаде 157 10:00 - 19:00 Ganjlik Mall Фатали Хан Хойски 38 10:00 - 22:00 Дворец им.Гейдара Алиева пр.Бюль-Бюля 35 11:00 - 19:00 Киоск 1 (Кинотеатр «Азербайджан») Пересечение улиц Азиза Алиева и Расулзаде 12:00 - 21:00 Киоск 2 (Kontinental Супермаркет) ул.Низами 95 11:00 - 19:00 Киоск 3 (напротив Дома Правительства) ул.Узеира Гаджибейли 69 10:00-18:00 Park Bulvar пр. Нефтяников 92 10:00 - 22:00

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.

Операционная компания Baku City Circuit советует не откладывать обмен ваучеров на билеты, поскольку во время гоночного уик-энда ожидаются длинные очереди у пунктов продажи билетов.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться по эмейлу bilet@bakugp.az

Дополнительную информацию о билетах на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1 можно найти официальном сайте: www.bakucitycircuit.com

С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Текст: Кямаля Сеидова)