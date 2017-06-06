ЕК начала разработку законопроекта для создания оборонного фонда ЕС

2017-06-06 15:12 | www.trend.az | 3

Еврокомиссия (ЕК) начала разработку законодательной базы для создания оборонного фонда ЕС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает ТАСС.

"Еврокомиссия готовит пакет конкретных предложений, в частности законодательные предложения по созданию европейского оборонного фонда", - сказал он.

По его словам, в среду плановое заседание коллегии ЕК (полный состав из 28 еврокомиссаров) будет посвящено вопросам безопасности и подготовке доклада о европейской обороне, которые будут "подкреплены набором конкретных предложений".

Как указал Схинас, дискуссия о европейской обороне продолжится 9 июня в Праге на министерской конференции по вопросам безопасности, в которой примут участие глава ЕК Жан-Клод Юнкер, а также замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер.