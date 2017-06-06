Президент Афганистана дал талибам «последний шанс»

2017-06-06 13:35 | www.oxu.az | 2

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что у боевиков радикального движения «Талибан» есть «последний шанс», чтобы согласиться на перемирие.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Мы предлагаем шанс для установления мира, но это не бессрочное предложение. Время на исходе… это последний шанс, воспользуйтесь им, или столкнетесь с последствиями», - цитирует агентство слова Гани, сказанные в ходе международной мирной конференции в Кабуле.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГИЛ.

A.M.