«Демократические силы Сирии» вошли в Ракку

2017-06-06 13:38 | www.oxu.az | 3

Альянс оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее официальный представитель альянса Талал Сило сообщил о начале операции по освобождению Ракки от боевиков ИГИЛ.

По данным, силы SDF вошли в Ракку с востока.

По словам официального представителя SDF, большую роль в успехе наступления сыграли США и их союзники: ВВС коалиции наносили удары по отрядам ИГИЛ, а их пехотинцы сражались бок о бок с бойцами «Демократических сил Сирии».

Ракка находится под контролем ИГИЛ с 2013 года. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Отметим, Ракка считается неофициальной столицей ИГИЛ.

A.M.