Спортсмены и военнослужащие провели в Баку акцию "Подари улыбку другу" (ФОТО)

2017-06-06 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Park Bulvar прошел праздничный вечер для детей с физическими ограничениями, организованный общественным объединением "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью", сообщила Trend Life руководитель объединения, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова.

В благотворительный акции "Подари улыбку другу" приняли участие президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев, 22-х кратный чемпион мира и 4-х кратный чемпион Европы Эдуард Мамедов, победитель Евроигр и Исламиады, чемпион мира и 3-х кратный чемпион Европы Айхан Мамаев, фитнес-тренер Кямиль Зейналлы, двукратный чемпион Европы и победитель Паралимпийских игр Рамин Ибрагимов, ветеран Карабахской войны, капитан Вооруженных сил Азербайджана Анар Мамедов и другие.

Участники акции сыграли с детьми с различные игры, организовали интересную развлекательную программу.

"Такие праздники способствуют интеграции детей с ограниченными возможностями в общество и спорт. Я и сама с ограниченными физическими возможностями, но благодаря силе духа и желанию добиваюсь успеха в паралимпийском движении. Пусть таких дней акций в году будет не один. А лозунг «Мы разные, но мы вместе» найдет свое подтверждение", - отметила Айнур Мамедова и выразила признательность организаторам за содействие в проведении мероприятия.

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(Автор: Вугар Иманов)