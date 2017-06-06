Завтра в Баку до 30 градусов тепла

2017-06-06 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром, который к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем - 26-31, в Баку ночью – 17-19, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 40-50 процентов.

В ближайшие два дня умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Однако вечером и ночью в отдельных северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 15-20, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)