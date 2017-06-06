Прокурор потребовал наказать арестованного по делу FETÖ члена ПНФА

2017-06-06 16:09 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу члена Партии Народный Фронт Азербайджана Фуада Ахмедли.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фикрета Гурбанова завершилось судебное следствие. Выступивший на заседании прокурор потребовал лишить свободы обвиняемого на 7 лет.

Процесс продолжится 16 июня.

Отметим, Фуад Ахмедли был задержан 18 августа 2016 года. Согласно информации Генпрокуратуры и СГБ, Ф.Ахмедли работая в ООО «Azerfon» передавал личные данные абонентов третьим лицам.

Также сообщалось, что во время обыска на квартире Ф.Ахмедли, среди принадлежащих ему вещей были обнаружены запрещенная законодательством литература и CD диски, листовки с выступлениями Фетуллаха Гюлена. Ф.Ахмедли инкриминированы 302 и 308 статьи УК Азербайджана.