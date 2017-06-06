Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией: «В связи с банковским сектором мы стараемся поступать внимательно, осторожно»

2017-06-06 16:16 | www.apa.az | 4

«Мы расследуем различные уголовные дела в связи с банковским сектором. Также ведутся предварительные расследования».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Камран Алиев.

К.Алиев сказал, что сведения, полученные Палатой по надзору за финансовыми рынками и Счетной палатой, направляются в Главное управление по борьбе с коррупцией, а затем расследуются там: «В банковской сфере свои законы. Мы должны придерживаться этой линии, чтобы не мешать работе банковского сектора. Это также относится и к частному сектору. Эти расследования должны придать импульс развитию сектора. Мы пользуемся средствами уголовного преследования в самом крайнем случае. Лишь в случае обнаружения явных фактов присвоения, мы вмешиваемся непосредственно.

Не каждое нарушение является преступлением. Могут быть нарушение банковского законодательства, какие-либо административные проступки, халатность. Поэтому мы стараемся поступать внимательно, осторожно. В этом вопросе мы также пользуемся помощью банковских специалистов. Мы юристы, не правильно брать на себя слишком много ответственности».