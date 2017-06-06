Дорожная полиция принимает меры в «квартале миллионеров» – ФОТО

2017-06-06 13:43 | www.oxu.az | 2

Управление Государственной дорожной полиции города Баку внесло изменения в организацию дорожного движения на улице Мамеда Араза (бывшая улица Теймура Алиева), известного также как «квартал миллионеров» в Наримановском районе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в последнее время на данной улице выросло число дорожных аварий, что беспокоит руководство ГДП:

«Последний анализ показывает, что на данной улице происходит больше аварий. Это в основном связано с превышением скорости и с тем, что водители сворачивают, где им угодно. Учитывая это, максимально допустимая скорость движения на улице Мамеда Араза была снижена до 50 километров в час и установлены соответствующие знаки. Кроме того, еще в двух местах вдоль улицы были установлены камеры, чтобы выявлять превышающих скорость и других нарушителей.

На дорогу также была нанесена двойная сплошная линия разметки. После этого водители смогут сворачивать вправо и влево и разворачиваться только в двух местах.

Полагаем, что если водители будут соблюдать эти правила, количество аварий значительно снизится».

З.Г.

