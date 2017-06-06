Бакинская высшая школа нефти на конференции «Нефть и газ Каспия-2017» (ФОТО)

2017-06-06 15:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ -Бакинская высшая школа нефти (БВШН) приняла участие на проходившей в Баку XXIV Международной выставке и конференции «Нефть и газ Каспия-2017». Печатные и фотоматериалы, буклеты и брошюры, рассказывающие о становлении, успехах и последних достижениях БВШН, были представлены на выставочном стенде SOCAR, который в день открытия выставки посетил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном во вторник, глава государства был подробно проинформирован о деятельности и проектах компании, в том числе программах обучения и образования SOCAR, деятельности БВШН и новом студенческом городке Высшей школы в Бибиэйбате. Экспозиция Бакинской высшей школы нефти вызвала большой интерес посетителей выставки, в том числе и зарубежных гостей.

На открытии выставки «Нефть и газ Каспия-2017» присутствовал ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он также был делегатом конференции «Нефть и газ Каспия-2017», прошедшей 1-2 июня в гостинице JW Marriott Absheron Baku. На заседании конференции, посвященной эффективной роли цифровых технологий в подготовке кадров, ректор БВШН выступил с докладом «Использование цифровых технологий в подготовке высококвалифицированных специалистов в Бакинской высшей школе нефти».

Вкратце проинформировав участников конференции о развитии, структуре, учебной и научной деятельности Высшей школы, Эльмар Гасымов рассказал о новом современном кампусе БВШН, оснащенном самым современным оборудованием и передовыми технологиями, сотрудничестве вуза с крупнейшими транснациональными компаниями и ведущими зарубежными университетами. Ректор подробно остановился на использовании новейших современных цифровых технологий и программ во всех сферах деятельности БВШН. Среди них – автоматизированная система управления библиотекой, интегрированный с поисковой системой Discovery электронный архив DSpace, программное обеспечение компании «Turnitin» по выявлению и предотвращению плагиата в студенческих работах, электронные системы управления учебным контентом «Vision HW» и «Moodle», система биометрической регистрации посещаемости студентов и многие другие, охватывающие все стадии и аспекты образовательного процесса и направленные на повышение его эффективности.

Международная выставка «Нефть и газ Каспия», организованная компаниями ITECA Caspian и ITE Group, является самым значимым мероприятием энергетического сектора в Прикаспийском регионе. В этом году в ней принимает участие почти 300 компаний, представляющих 30 стран. Международная конференция «Нефть и газ Каспия» является традиционной платформой для обсуждения актуальных тем нефтегазовой отрасли. В этом году ее участниками стали около 400 представителей многих стран мира.