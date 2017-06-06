Православие в Азербайджане

2017-06-06 15:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 13 июня в 18:00 в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоится презентация фотопроекта "Православие в событиях и лицах", сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения фотографов Азербайджана.

"Православие в событиях и лицах" – это совместный проект двух фотографов, священника Дионисия Свечникова и Халига Алиева, в котором авторы поставили перед собой цель показать многообразие духовного мира Православной Церкви.

Работа над проектом шла несколько лет, авторы снимали в православных храмах Азербайджана, фиксируя на камеру моменты богослужения и церковную жизнь, стараясь передать атмосферу, царящую в храме.

Особое место в экспозиции занимают портреты, знакомящие зрителей со священнослужителями и мирянами Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

(Автор: Джани Бабаева)