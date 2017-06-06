Эмир Кувейта намерен оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Катара

2017-06-06 13:58 | www.oxu.az | 3

Власти Кувейта предпринимают попытки по урегулированию дипломатического кризиса между Катаром и рядом стран, выступая в роли посредника между сторонами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем ат-Тани заявил, что эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах в телефонном разговоре с главой Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани призвал его отложить выступление о сложившейся ситуации, отмечается в сообщении канала.

«Он получил звонок от эмира Кувейта, который призвал его отложить выступление, чтобы получить время для урегулирования кризиса», - заявил глава катарского МИД в интервью телеканалу.

При этом министр отметил, что его народ выступает против тех, кто «пытается навязать свою волю Катару и вмешаться в его внутренние дела».

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Н.О.