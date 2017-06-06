В Баку арестована гадалка

2017-06-06 14:05 | www.oxu.az | 3

В Баку задержана мошенница, обманным путем присваивавшая деньги.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, двое жителей Баку обратились в полицию, заявив, что какая-то женщина взяла у них в общей сложности 1100 манатов, пообещав предсказать судьбу.

В результате проведенных неотложных оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Баку Розия Желандиновна.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 178 (мошенничество) УК АР, ведется расследование.

Не исключено участие Розы Желандиновной в других аналогичных преступлениях.

Пострадавших от действий мошенницы просят обращаться в call-центр «102» министерства внутренних дел.

A.M.

