Последний звонок в школах Азербайджана прозвенит 14 июня

2017-06-06 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В этом году последний звонок в общеобразовательных школах Азербайджана прозвенит 14 июня, сообщили во вторник Trend в минобразования.

В 2017 году IX класс общеобразовательных школ заканчивают 110 638 учащихся, XI классы - 84 088, заочные (вечерние) общеобразовательные школы – 723 учащихся.

Ожидается, что в 2017/2018 учебном году в первые классы будет принято 164 945 детей.

Занятия в общеобразовательных школах Азербайджана начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.

Как и каждый год, в этом году последний звонок будет организован непосредственно в школах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)