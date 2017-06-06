Азербайджан нарастил производство электроэнергии

2017-06-06 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - основного производителя электроэнергии в Азербайджане - было выработано 9,42 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 9,2 миллиарда киловатт/часов, произведенных за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении ОАО, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что в мае текущего года электростанциями ОАО было выработано почти 1,52 миллиарда киловатт/часов электроэнергии.

В 2016 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 22,6 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против около 22,5 миллиарда киловатт/часов, произведенных в 2015 году.

(Автор: Максим Цурков)

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