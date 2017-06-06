Брат главы Исполнительной власти погиб в аварии – ОБНОВЛЕНО

2017-06-06 14:24 | www.oxu.az | 2

Глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев рассказал о гибели своего брата Алиаги Бабаева в ДТП.

Как передает Oxu.Az, Л.Бабаев сообщил Qafqazinfo, что у его брата были проблемы с сердцем:

«Ему дважды делали стентирование сосудов сердца. Он держал пост, совершал намаз. В этом году ему исполнилось 60 лет. Его предупреждали, что ему нельзя водить машину».

Л.Бабаев также рассказал о подробностях аварии:

«Автомобиль сошел с дороги, и моего брата отбросило в сторону. Он скончался от сильного удара по голове. Мой брат был вице-президентом общества азербайджанцев Новосибирска. У него осталось двое сыновей. Владимир Путин дал ему высшую государственную награду. Тело его завтра привезут в Азербайджан, захоронят в Мингячевире. Поминки тоже пройдут в Мингячевире».

12:49

Брат главы Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаева Алиага Бабаева погиб в ДТП в России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bakupost.az, автомобиль А.Бабаева попал в аварию в 50 километрах от Новосибирска.

Сообщается, что Алиага Бабаев с 1978 года жил в Новосибирске и занимался бизнесом. Его тело 7 июня будет доставлено в Мингячевир.

Отметим, что другой брат Лютвели Бабаева Бабаш Бабаев 15 лет назад погиб в тяжелом ДТП на Агсуинском перевале.

A.M.

