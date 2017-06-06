Египет и ОАЭ могут помешать посредничеству Турции в разрешении катарского кризиса

2017-06-06 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В настоящее время у Турции существует ряд проблем с Египтом и Объеденными Арабскими Эмиратами, в связи, с чем сохраняется вероятность того, что эти арабские страны могут помешать посредническим усилиям Анкары в разрешении катарского кризиса. Об этом сообщил по телефону Trend директор по исследованиям безопасности, турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Мурат Йешилташ.

По мнению эксперта, в Анкаре убеждены, что кризис в отношении Катара несет угрозу региону, и, исходя из этого, президент Турции сразу же приступил к активной дипломатии, в целях скорейшего разрешения этого кризиса.

«Тот факт, что у Турции имеются хорошие отношения с Саудовской Аравией, дает основание полагать, что Анкара может быть успешной в своей посреднической миссии», - сказал Йешилташ.

По мнению эксперта, Турция в процессе разрешения катарского кризиса будет беспристрастна и не планирует занять, чью-либо позицию, что должно способствовать позитивному завершению данного кризиса.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии, власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий также заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога между ними.

По информации агентства, во время разговора речь шла о "двусторонних отношениях и возможностях их развития в различных областях". Кроме того, лидеры Саудовской Аравии и Турции "обсудили развитие ситуации в регионе Ближнего Востока".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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