Вышел из печати 40-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2017-06-06 15:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вопросы военного строительства всегда находятся в центре внимания. Данная мысль взята из 40-го тома многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Глава государства в выступлении на совещании, посвященном вопросам военного строительства, прошедшем 23 апреля 2010 года в министерстве обороны, сказал:

«Вопросы военного строительства всегда находятся в центре внимания. Для нас это основной вопрос, так как азербайджанские земли многие годы находятся под оккупацией. Оккупация продолжается и сегодня. Мы должны максимально усилить наши военные возможности. Для этого делается очень многое, принимаются практические меры. В последние годы в Азербайджане успешно решаются вопросы строительства армии. Мы должны повседневно усиливать наш военный потенциал, чтобы азербайджанская армия отвечала самым высоким стандартам».

40-й том многотомника начинается с материала о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Уильямом Бернсом.

Материалы, включенные в данный том многотомника, охватывают период с февраля по май 2010 года.

В 40-м томе многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, собраны материалы о переговорах, проведенных Президентом Азербайджана в ходе государственного визита в Эстонию с главами государства и правительства этой страны, совместной Декларации, подписанной лидерами Азербайджана и Эстонии, заявлениях для прессы, а также рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Москву, участии в праздничных торжествах в этом городе, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, встрече с Президентом Хорватии в столице России.

На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана акцентировал внимание на захватнической политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку делу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, препятствующего развитию региона, в рамках норм и принципов международного права.

В данном томе опубликованы также материалы о приеме главой государства высокопоставленных и влиятельных лиц России, Нидерландов, Польши, Республики Корея, Ирана, Словакии, Румынии, Германии, Вьетнама, Мавритании, Турции, США и других стран, а также Европейского Союза и Совета Европы, ОБСЕ, Европейского банка реконструкции и развития.

В 40-й том многотомника также вошли материалы о встрече Президента Азербайджана с главами делегаций, участвовавших в мероприятиях, посвященных 90-летнему юбилею АЗЕРТАДЖ и XI заседании Совета руководителей национальных информационных агентств стран СНГ, его участии во Всемирном саммите религиозных лидеров мира в Баку, встречах с участниками проведенных в нашей стране международных мероприятий.

В этом томе издания отведено место поездкам главы государства в Габалинский, Сальянский, Билясуварский, Джалилабадский районы, в город Ширван, встречам с представителями общественности в регионах, работе, проведенной по исполнению государственной программы социально-экономического развития регионов, а также вступительной и заключительной речи Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2010 года.

В книгу включены указатели «Примечания», «Имена собственные», «Географические названия».

При подготовке 40-го тома, изданного «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).