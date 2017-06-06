Автомобиль американской гонщицы взорвался на скорости 530 км/ч – ВИДЕО

2017-06-06 14:30 | www.oxu.az | 2

Трагедией едва не закончился заезд сверхмощных гоночных автомобилей в американском штате Нью-Гэмпшир. Машина, за рулём которой находилась дочь самого титулованного пилота за всю историю дрэг-рейсинга Джона Форса, взорвалась на скорости 530 километров в час.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, вскоре после старта автомобиль 28-летней Кортни Форс начал вибрировать и внезапно превратился в огненный шар. Удивительно, но даже в этой ситуации гонщица сохранила контроль над управлением и сумела остановить дрэгстер.

Кортни не просто выжила и самостоятельно покинула обломки автомобиля, но и заняла второе место в финальной гонке, которая состоялась на следующий день после аварии.

И.Н.