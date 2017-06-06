Владельцы домов торжеств несут убытки из-за Рамазана

2017-06-06 14:38 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане, как и в других исламских странах, во время месяца Рамазан практически не бывает свадеб.

Как передает Oxu.Az, сайт Modern.az решил выяснить, как идут дела у столичных домов торжеств.

Менеджер дома торжеств «Monte Kristo» Игбал Айдыноглу рассказал, что во время месяца Рамазан никаких свадеб не проводится:

«Считаю, что во время Рамазана нигде не должно быть свадеб. Я сам с таким не сталкивался. К нам обращаются семьи по поводу ифтар-меню. К примеру, приходят 10-20 человек и открывают здесь ифтар. Некоторые продукты, такие как вода, хурма, суп, мы подаем бесплатно. Кроме того, если кто-то делает дополнительный заказ, то платит только за себестоимость. Выходит 10 манатов на человека или больше».

По словам администратора ресторана «Çanaqqala» Анара Алиева, в месяц Рамазан дела идут очень слабо:

«Редко у нас бывают заказы по поводу ифтар-меню. В этом случае цены меняются в зависимости от желания клиентов. Конкретной цены нет».

Администратор ресторана «Oazis» Сехран Баширов также посетовал на отсутствие в этом месяце обращений по поводу свадеб. Но в ресторан приходят открыть ифтар:

«Свадеб нет, но в нашем ресторане накрывают столы для ифтара. У нас нет стандартного ифтар-меню. Выходит 40-50 манатов на человека, может больше, может меньше. Но вода, хурма и суп подаются за счет заведения».

Администратор дома торжеств «Niaqara» Яшар Гасымов рассказал, что в месяц Рамазан в их ресторане свадеб не проводится, так как заказов нет:

«В наш ресторан поступают заказы по поводу ифтара. У нас нет стандартной цены, каждый заказывает что хочет. В среднем получается где-то 30-35 манатов, или больше».

Администратор ресторана «Gilavar» Руфан Гасымов отметил, что в месяц Рамазан нет заказов ни для свадеб, ни для ифтара:

«Если поступит заказ по поводу ифтара, то цены могут меняться в зависимости от клиента, точнее от того, что будет на столе. Это может быть 10-15 или 100 манатов».

По словам сотрудницы дома торжеств «Yeganə» Арзу Аббасовой, в месяц Рамазан дела у их заведения идут слабо:

«В месяц Рамазан не проводится свадеб и других мероприятий. На сегодня у нас есть мероприятие по поводу ифтара, хотя обычно заказов в связи с ифтаром нет. В месяц Рамазан дела идут слабо».

Э.А.