Ковровое искусство Азербайджана в Сербии (ФОТО, ВИДЕО)

2017-06-06 15:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Согласно Меморандуму о сотрудничестве в области музейной деятельности и охраны культурного наследия, подписанному между Азербайджанским музеем ковра и Этнографическим музеем в Белграде, в столице Сербии прошла церемония открытия выставки "Незаменимые ценности", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Выставка организована в рамках серии мероприятий, посвященных 50-летию Азербайджанского музея ковра. Куратор выставки - директор музея, президент Национального комитета ИКОМ Азербайджана, доцент Государственной академии изобразительных искусств, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова, дизайнер – известный австрийский архитектор Кристиан Штурмингер.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, культуры и дипломатических миссий.

На открытии директор Этнографического музея в Белграде Мирьяна Менкович, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, директор Азербайджанского культурного центра в Белграде Зарифа Ализаде, главный советник в министерстве культуры и информации Сербии Весна Мариски Остожич отметили, что выставка пиротских килимов, проведенная в октябре 2016 года в Баку, и выставка экспонатов Азербайджанского музея ковра в Белграде, сблизили народы двух стран, выявили схожие и отличительные черты культур.

Выставка "Незаменимые ценности" представляет 47 экспонатов: безворсовые и ворсовые ковры, ковровые изделия XIX - начала XX веков, авторские ковры выдающегося ученого и художника, основателя Музея ковра Лятифа Керимова, а также медные изделия XIX века, вышивку и традиционный костюм. В трех витринах представлена роль ковра в повседневной жизни азербайджанского народа, его значимость в духовных и эстетических аспектах.

В ходе мероприятия сербские и азербайджанские музыканты исполнили азербайджанские народные песни, мугам и композиции песни Тофига Гулиева.

В Этнографическом музее в Белграде прошла лекция "Полувековой юбилей первого в мире Музея ковра" с участием студентов факультета прикладного искусства и дизайна Университета Белграда, Академии искусств, художников, сотрудников Этнографического музея в Белграде и представителей посольства Азербайджана в Сербии.

На лекции Ширин Меликова рассказала об истории Азербайджанского музея ковра, его деятельности, коллекциях и образовательных программах. Она дала анализ коллекций, ответила на вопросы слушателей об искусстве ковроткачества и орнаментах, украшающих ковры. Ширин Меликова представила общественности уникальный ковер Карабахской группы, который был возвращен с оккупированных территорий Азербайджана.

Была представлена информация о предстоящем 5-м Международном симпозиуме по азербайджанскому ковру и ковровом туре, организованным в рамках этого симпозиума. Лекция прошла на английском языке.

Выставка продлится до 1 июля.

(Автор: Джани Бабаева)