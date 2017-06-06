В Азербайджане увеличено число плановых мест для приема в магистратуру

2017-06-06 15:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, в 2017/2018 учебном году, увеличено число выделенных плановых мест для приема на ступень магистратуры.

Как сообщили Trend во вторник в Государственном экзаменационном центре, в этом учебном году в вузах выделено в целом 7709 плановых мест на ступени магистратуры. В частности, 5541 мест (71,88 процента) предназначено для азербайджанского сектора, 702 места (9,11 процента) – для русского сектора, 1466 мест (19,01 процента) – для совместного конкурса обеих секторов.

Из них 6535 (84,77 процента) мест приходится на государственные образовательные учреждения, 1174 места (15,23 процента) – частные. Число мест выделенных для приема студентов по госзаказу составляет 2408.

Отметим, что в прошлом учебном году для приема в магистратуры было выделено 7362 плановых места, из которых 5142 (69,85 процентов) были предназначены для азербайджанского сектора, 825 (11,21 процентов), – для русского сектора 1395 мест – для приема студентов на основе совместного конкурса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)