Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52

2017-06-06 14:44 | www.oxu.az | 3

Российский Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик ВВС США В-52, летевший вдоль границы РФ над Балтийским морем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

«6 июня около 10:00 мск (11:00 по Баку) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота», - говорится в сообщении.

«Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение», - уточнили в Минобороны.

После удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ российский Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Н.О.