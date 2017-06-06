Таир Керимли: Азербайджан не может испортить отношения с Катаром

2017-06-06 14:50 | www.oxu.az | 2

Государство Катар обвиняют в поддержке терроризма и налаживании тайных отношений с Ираном. По этой причине Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Мальдивские острова и Ливия прекратили связи с Катаром.

Отметим, что Азербайджан тесно сотрудничает с Катаром во многих сферах. Вызывает интерес, как на фоне продолжающегося кризиса будут развиваться связи Азербайджана с этой страной.

Как передает Oxu.Az, депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Катар Таир Керимли сообщил Modern.az касательно данного вопроса, что Азербайджан категорически не должен разрывать отношения с Катаром:

«Правда так поступили Саудовская Аравия и другие государства. Как и с этими странами, с Катаром у нас нормальные отношения. Эти государства не должны враждовать. Ведь Катар категорически не принимает обвинения в финансировании терроризма и информацию в связи с Ираном.

Во-вторых, Азербайджан никогда не входил ни в какие группировки и является членом Движения неприсоединения. Поэтому данное событие не может отрицательно повлиять на азербайджано-катарские отношения. Несомненно, кто-то хочет, чтобы Азербайджан выразил свою позицию. Но у Азербайджана своя государственная политика, и он должен продолжать ее. Так же, как в свое время Азербайджан сумел отстоять свою позицию во время ухудшения отношений между Россией и Турцией».

По словам депутата, портить отношения с Катаром нельзя.

«Как член группы дружбы могу сказать, что, во-первых, Азербайджан переживает чувствительный период. Азербайджанское государство сумело сохранить дружеские отношения со всеми государствами, кроме Армении. Поэтому мы не можем испортить отношения с Катаром. И США, и Иран и Турция являются сторонниками решения катарского вопроса путем переговоров.



Несомненно, Азербайджан тоже должен придерживаться этого пути», - отметил он.

Н.О.

