В Азербайджане борьба с коррупцией ведется на государственном уровне - главное управление

2017-06-06 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане борьба с коррупцией ведется на государственном уровне.

Об этом во вторник сказал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев на проводимой в Баку третьей встрече руководителей органов прокуратуры, органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, и омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС)

По его словам, борьба с коррупцией в Азербайджане - это государственная политика.

«В Азербайджане существует трёхступенчатая судебная система. Международные организации высоко оценивают работу, проделанную в Азербайджане. В стране функционирует являющаяся азербайджанским брендом служба ASAN, которая может быть образцом для многих стран. Создание этой структуры является важным шагом, предпринятым в области борьбы с коррупцией. Азербайджан в этой сфере сотрудничает с международными организациями, гражданским обществом", - сказал Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)