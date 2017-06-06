Дирижерское и композиторское искусство Наримана Азимова (ФОТО)

2017-06-06 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер памяти народного артиста, дирижера и композитора Наримана Азимова (1июня,1934 – 19 ноября, 2016), организованный телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура") и Азербайджанским радио при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии генеральный директор телеканала "Mədəniyyət", заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов рассказал о жизни и деятельности музыканта, чье дирижерское и композиторское мастерство внесло большой вклад в развитие национальной классической музыки и культуры, ее пропаганде во все мире. Такие произведения как “Xatirə”, “Qaynana əməliyyatı”, “Özəlim – gözəlim” входят в золотой фонд национального искусства.

Нариман Азимов долгие годы работал в должности художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного оркестра народных музыкальных инструментов имени Саида Рустамова. В этот вечер коллектив оркестра представил зрителям произведения композитора. Художественный руководитель – Фаиг Садыгов. В концертной программе приняли участие народные артисты Шахназ Гашимова, Гейдар Анатолу, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Ширзад Фаталиев, а также солисты Азербайджанского телевидения и радио.

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(Автор: Вугар Иманов)