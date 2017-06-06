Арда Туран отстранен из сборной

2017-06-06 17:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, причиной такого решения послужило то, что известный футболист попытался избить журналиста Билала Меше.

Так, после товарищеской встречи с Македонией 30-летний игрок попытался ударить в самолёте сотрудника газеты, оскорбил его. В связи с этим была проведена встреча президента Федерации футбола Турции Йылдырыма Демирорена с главным тренером Фатихом Теримом, после которой Терим заявил об исключении из состава капитана, а футболист собрал свои вещи и покинул лагерь сборной.

Отметим, что 11-го июня в рамках отборочного цикла ЧМ-2018 сборная Турции встретится в гостях с Косово.