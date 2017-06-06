Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана за год выросли на 15%

2017-06-06 16:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет почти 974,9 миллиона манатов, что на 14,6 процента превышает показатель пяти месяцев прошлого года, следует из отчета ГТК.

При этом отчисления за май составили почти 216,8 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления таможенных пошлин составили 57,8 миллиона манатов, НДС - 149,91 миллиона манатов, акцизов - почти 6,25 миллиона манатов, а дорожного налога - 2,8 миллиона манатов.

По сравнению с маем 2016 года ГТК увеличил поступления от таможенных пошлин на 17,14 процента. Поступления НДС выросли на 16,8 процента, акцизов – сократились в 2,6 раза, а дорожного налога – в 4,3 раза.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,2 миллиарда манатов.

Официальный курс на шестое июня составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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