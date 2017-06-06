В Баку изучают творчество народного поэта Узбекистана Джамала Камала (ФОТО)

2017-06-06 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Литературном институте имени Низами Гянджеви Азербайджанской национальной научной академии состоялась международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения народного поэта Узбекистана Джамала Камала, который перевел на узбекский язык ряд произведений азербайджанских поэтов, сообщил Trend директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева при посольстве республики в Узбекистане, Самир Аббасов.

Вице-президент Азербайджанской национальной научной академии, директор Литинститута академик Иса Хабиббейли в своем докладе рассказал о развитии культурно-литературных отношений между двумя странами в последние годы.

Иса Хабиббейли сообщил, что в Литинституте в прошлом году начал действовать отдел литературных отношений Азербайджан – Туркмения – Узбекистан.

«В развитии литературных отношений между нашими странами имеется исключительная заслуга Джамала Камала», - сказал академик и отметил, что в деятельности Джамала Камала азербайджанская литература занимает важное место. Благодаря творчеству Камала, читатели Узбекистана имеют возможность прочитать на родном языке произведение «Хамса» великого поэта Азербайджана Низами Гянджеви.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктор политических наук Ганира Пашаева в своем выступлении подчеркнула, что Джамал Камал всегда особо относился к азербайджанской литературе. Его перу принадлежат также переводы на узбекский язык произведений Мухаммеда Физули, Бахтияра Вахабзаде, Халил Рза Улутюрка и других азербайджанских авторов.

На конференции были представлены также доклады завотделом литературных отношений Азербайджан -Туркмения – Узбекистан, доктора филологических наук Алмаз Ульви «Узбекский представитель наследия литературы 60-х годов - Джамал Камал», главного научного сотрудника того же отдела, доктора филологических наук Яшара Гасымбейли «Живой классик современной узбекской поэзии, народный поэт Джамал Камал», диссертанта института Санубер Самедовой «Азербайджанские следы в творчестве Джамала Камала», сопредседателя Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, доцента Гюльбахор Ашуровой «Жизнь и творчество Джамала Камала», главного педагога Ташуниверситета узбекского языка и литературы имени Навои, профессора Розы Ниезметовой «Об актуальных вопросах литературного обучения»

Выступивший на конференции народный поэт Узбекистана Джамал Камал поблагодарил организаторов и участников мероприятия за высокую оценку его творчества, и рассказал о своих планах и работе своих коллег по популяризации произведений азербайджанских авторов в Узбекистане.

(Автор: Демир Азизов)