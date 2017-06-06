В Шемахе серьезно активизировалась оползневая динамика

2017-06-06 15:19 | www.oxu.az | 2

В квартале 48A города Шемаха несколько месяцев назад произошли оползни.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Азиз Гаралов.

«В настоящее время наблюдается серьезный рост динамики данного оползня. В последние дни на древней оползневой зоне на 106-111 км дороги Баку-Шемаха вновь произошли обвалы. Сейчас дорога расчищена, работают транспортные средства», - отметил он.

По словам начальника, отрезок 132-156 км магистрали Баку-Агсу тоже является оползневой зоной:

«В последние дни на территории активизировались оползневые процессы, в результате зарегистрированы обвалы и разрушения. На территории в нескольких зонах образовались новые локальные места оползней».

А. Гаралов отметил, что активность началась на оползневой зоне Сальян на Агсуинском перевале:

«Оползень имеет место в селе Гаравелли Шемахинского района, там тоже зафиксирована определенная активность. Оползневая зона Муганлы в Шемахе – историческая оползневая зона, там при интенсивных атмосферных осадках активизируются оползневые процессы. В прошлом году жители более 60 домов с территории были переселены, на этой территории опять зафиксирована активность».

По словам специалиста, на автомобильной дороге Чухурюрд на территории села Медресе тоже наблюдается активность.

А. Гаралов отметил, что сейчас в Шемахе есть находящиеся в аварийном состоянии дома:

«Невозможно массовое переселение всех. Многие из тех домов стали аварийными не из-за оползневого процесса, а из-за строительства по старой конструкции, потому что воды непосредственно стекают к фундаменту».

Э.А.

