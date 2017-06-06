Саудовская Аравия аннулировала лицензию Qatar Airways

2017-06-06 15:24 | www.oxu.az | 2

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии отозвало лицензию авиакомпании Qatar Airways и приказало закрыть офис компании в королевстве в течение двух суток.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AFP, об этом говорится в заявлении ведомства.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.

Н.О.