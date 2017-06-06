В Баку с завтрашнего дня ограничивается движение на ряде улиц

2017-06-06 16:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку с завтрашнего дня в связи с продолжающимися ремонтными работами будет полностью ограничено движение автотранспорта по пр. Н.Нариманова и ул. Абдуллы Шаига, говорится во вторник в сообщении пресс-службы ОАО «Азеравтойол».

Ограничение будет в силе до окончания ремонтных работ, которые планируется завершить за короткий срок.

До завершения ремонта водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.

(Текст: Кямаля Сеидова)