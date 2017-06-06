Российский телеканал посвятил передачу Фирангиз Ализаде, или как разрушить стереотипы

2017-06-06 16:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 8 июня на российском телеканале "Культура" будет представлен выпуск телепроекта "Энигма", посвященный видному композитору, народной артистке Азербайджана, кавалеру ордена "Шараф", профессору, председателю Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Цикл передач "Энигма" рассказывает о том, что такое современная классическая (академическая) музыка, показывает ее самых ярких представителей в естественной среде и вызывает их на откровенный разговор о самом главном. Любопытные истории, неожиданные и яркие ассоциации, редкая хроника, простота и ясность разговора, интересного и понятного широкому зрителю, – каждый выпуск по-своему уникален.

Автор и ведущая: президент фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина.

"В семидесятые Фирангиз Ализаде с успехом концертировала по всему Советскому Союзу как пианистка, исполняя, в основном, музыку Кейджа, Крамба, Шёнберга, Берга, не боясь, что ее кто-то не поймет или, что публика до этой музыки еще не доросла.

Она вообще не любит стереотипы и охотно их разрушает - последние полвека как композитор. Тот же Шёнберг не верил, что классическую западную музыкальную традицию можно соединить с восточной, утверждая, что они не смешиваются, как масло и вода. Но ведь Фирангиз соединила!

Да так, что сегодня её имя с придыханием произносят на всех главных сценах мира, где такие выдающиеся музыканты, как Йо-Йо Ма, Хилари Ханн или "Кронос-квартет" считают за честь играть написанную по их заказу музыку Фирангиз Ализаде", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Выпуск передачи будет представлен в 22:25 по московскому времени.

Фирангиз Ализаде - композитор широкого творческого диапазона. Она автор опер, балетов, многочисленных произведений камерной, симфонической, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Ее произведения воплощают современность и традиции национальной музыки.

Оперы композитора "Интизар", "Твое имя море", "Всадник на белом коне", балеты "Пустая колыбель" и "Город-граница", произведения для различных составов ансамблей "Габильсаягы", "Мугамсаягы", "Оазис", "Дервиш", "Абшерон", "Шелковый путь", концерт для виолончели с оркестром и другие являются яркими страницами азербайджанской музыкальной культуры.

Напомним, что в связи с юбилеем Фирангиз Ализаде при организации министерства культуры и туризма и Союза композиторов Азербайджана, 2-5 июня в Баку прошел музыкальный фестиваль. В его рамках состоялись концерты, конференция и показ фильма, посвященные творчеству композитора.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )