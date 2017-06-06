Курс биткоина обновил исторический рекорд

2017-06-06 15:38 | www.oxu.az | 2

Курсы виртуальных валют биткоин и Ethereum обновили новые исторические рекорды.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Business Insider.

Прошлый рекорд курса Биткоин был установлен 22 мая. Тогда он превысил 2 тысячи долларов.

Сообщается, что стоимость биткоина превысила 2,8 тысяч долларов, и на максимуме достигла 2,854 долларов. В свою очередь, курс Ethereum поднялся выше 256 долларов; предыдущий рекорд криптовалюта установила 4 июня, пробив отметку 250 долларов.

Отмечается, что видимых причин для роста курсов обеих валют на рынке не наблюдается.

Н.О.