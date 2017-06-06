Актер Сергей Гармаш попал в аварию

2017-06-06 15:47 | www.oxu.az | 4

Российский актер кино и театра Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове.

Как передает Oxu.Az, oб этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УВД.

Отмечается, что Гармаш в результате происшествия не пострадал. Артист врезался в стоящую машину ВАЗ-2112. Автомобили получили незначительные повреждения.

«Вероятно, материальный ущерб был урегулирован», - отметили в пресс-службе правоохранительных органов. ДТП было оформлено без участия сотрудников позиции, пишет kp.ru.

Актер приехал в Псков на съемки фильма «Преданные» режиссера Дмитрия Месхиева.

Сергей Гармаш снялся в таких фильмах, как «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Анна Каренина» (2008), «Стиляги», «72 метра» и «Армавир». Он получил звание народного артиста России в 2006 году. Гармаш является одним из ведущих актеров московского театра «Современник».

A.C.

