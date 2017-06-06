В Азербайджане ремонтируют крановое судно (ФОТО)

2017-06-06 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведет капитальный ремонт кранового судна "Зульфи Гаджиев" на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, в настоящее время идут работы по покраске надводной части судна, сборке штурвала и весельного устройства и токарной обработке правого баллера, близится к завершению процесс сварки корпуса.

"На судне будут также отремонтированы брашпиль и задний шпиль, электрическая и автоматическая системы. Были демонтированы синхронные генераторы, ведутся работы по выявлению повреждений. Состояние главного генератора после техосмотра было признано удовлетворительным", - сказано в сообщении.

По информации ЗАО, судно будет спущено с верфи 10 июня, а полное завершение ремонтных работ запланировано на 25 июня

Длина кранового судна "Зульфи Гаджиев" составляет 98,98 метра, ширина – 17,43 метра. Его скорость составляет 11,35 узлов, а грузоподъемность – 100 тонн.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov