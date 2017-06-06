Подход США к борьбе с терроризмом является ошибочным - премьер Турции

2017-06-06 16:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Поддерживая и вооружая одну террористическую группировку в борьбе против другой, США совершают ошибку, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в Анкаре во время выступления на съезде Партии справедливости и развития (ПСР).

По его словам, любое действие, которое может привести к опасности у границ Турции и для турецкого народа, будет жестоко подавляться.

Ранее сообщалось, что США вооружают YPG и PYD против террористов «Исламского государства» (ИГ).

Также сообщалось, что США передали вооружение террористическим группировкам во время операции в сирийском городе Ракка.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство" , YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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