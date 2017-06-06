Президент США выразил отношение к Катарскому кризису

2017-06-06 17:32 | www.apa.az | 3

«Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил о недопустимости дальнейшего финансирования радикальной идеологии. Все страны указали на Катар».

Как сообщает АПА, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в «Twitter», комментируя кризис, связанный с разрывом некоторыми странами дипломатических отношений с Катаром.

Это была первая реакция президента США.

Отметим, на данный момент дипломатические отношения и авиасообщение с Катаром из-за предполагаемого финансирования с его стороны терроризма разорвали Саудовская Аравия, Йемен, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Самолеты Катара отправляются в страны Запада через воздушное пространство Ирана и Турции.

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Свое решение они обосновали тем, что своей политикой Катар негативно влияет на безопасность в регионе, поддерживает терроризм и оказывает финансовую поддержку близким к Ирану группировкам. Вслед за ними о разрыве дипотношений с Катаром объявили Ливия и Йемен.