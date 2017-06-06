Обязательства Фонда страхования вкладов выросли в четыре раза

2017-06-06 17:33 | www.apa.az | 3

Активы Фонда страхования вкладов Азербайджана в 2016 году составили 87,463 млн. манатов, что на 35,12% или 47,334 млн. манатов меньше по сравнению с показателем за 2015 год. Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в финансовом отчете фонда.

В прошлом году фонд значительно повысил обязательства. Обязательства фонда на начало 2017 года выросли в 3,7 раза и составили 594, 919 млн. манатов. В структуре обязательств 526 млн. 733 тыс. манатов пришлись на краткосрочные кредиты, 34 млн. 922 тыс. манатов – на кредиты, 27 млн. 989 тыс. манатов – на обязательства по компенсациям, 5 млн. 275 тыс. манатов – на долгосрочные обязательства.

Страховые премии фонда в прошлом году выросли на 6,82%, до 26 млн. 475,850 тыс. манатов, доходы – на 14,6%, до 3 млн. 961 тыс. манатов. За отчетный период суммарные доходы Фонда страхования вкладов составили 30 млн. 437 тыс. манатов, что на 7,78% больше по сравнению с показателем за 2015 год.

Административные и операционные расходы фонда выросли на 32,6%, до 3, 509 млн. манатов, компенсации по вкладам составили 83,638 млн. манатов.

Убыток фонда в прошлом году вырос в 4,29 раза и составил 482,561 млн. манатов.