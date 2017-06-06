Закрываются две дороги на «Советской»

2017-06-06 15:55 | www.oxu.az | 2

В рамках проекта по реконструкции части города, известной как «Советская», на проспекте Наримана Нариманова и улице Абдуллы Шаига продолжаются ремонтные работы.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в связи с проведением ремонтных работ с завтрашнего дня движение транспорта на данном проспекте и улице будет полностью ограничено. Ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

Водителям в этот период рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.

A.M.

