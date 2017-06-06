С начала года в Азербайджане расследовано свыше 70 коррупционных дел

2017-06-06 16:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев текущего года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана завершено следствие по 73 уголовным делам, возбужденным по фактам коррупции.

Об этом во вторник сказал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев, в ходе проводимой в Баку третьей встрече руководителей органов прокуратуры, органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, и омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По словам начальника Главного управления, следственные материалы по этим делам направлены для рассмотрения в суд. Кямран Алиев отметил, что в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре ведется следствие по 112 уголовным делам.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)