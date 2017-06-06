Швейцарские инвесторы построят крупнейшую в Иране солнечную электростанцию

2017-06-06 16:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Швейцарские инвесторы построят на северо-востоке Исламской Республики Иран крупнейшую в стране солнечную электростанцию​​, сказал Алиреза Сабури, управляющий директор иранской компании North Khorasan Electric Distribution.

Строительные операции начнутся в ближайшие месяцы, сказал Сабури, сообщает во вторник агентство Mehr.

Нерешенность банковских и страховых вопросов было основным препятствием, для начала проекта, сказал управляющий директор, добавив, что проблемы в целом решены, и вскоре будет реализован первый этап проекта – построена электростанция мощностью 30 МВт.

Все панели будут установлены через три месяца, а для синхронизации электростанции с национальной энергосистемой потребуется еще чуть более месяца, сказал Сабури.

Порядка 60 процентов оборудования электростанции, включая солнечные батареи и внешний инвертор, будут импортированы, в то время как в Иране будет произведено 40 процентов оборудования, добавил управляющий директор.

(Автор: Эльмира Таривердиева)