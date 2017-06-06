Almanya'dan İncirlik çıkışı

2017-06-06 18:09 | www.trend.az | 1

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik Üssü’nde konuşlu askerlerini başka yere taşımasının uluslararası koalisyonun DAEŞ’e karşı mücadelesini etkileyeceğini söyledi.

İncirlik’in DAEŞ’e karşı mücadelede iyi bir hava üssü olduğunu belirten Von der Leyen, Alman parlamenterlerin İncirlik’te bulunan askerleri ziyaret izni verilmemesinin ise, "kabul edilemez" olduğunu yineledi. İncirlik’ten çekilme konusunun yarın (Çarşamba) Alman Hükümeti tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Savunma Bakanı Leyen, Alman ordusunun çekilme konusuna hazırlıklı olduğunu söyledi.

ÇEKİLME ZAMAN ALACAK

Ürdün’ün Azrak kentindeki hava üssünün İncirlik’in alternatifi olduğunu dile getiren Alman bakan, İncirlik’ten çekilmenin zaman alacağına dikkat çekti.

"DAEŞ'E KARŞI VERDİĞİMİZ DESTEĞİN KESİLMESİNE NEDEN OLACAK"

Von der Leyen, "İncirlik’ten Ürdün’e 280 askeri kaydırmak zaman alacaktır. En az 200 konteyner, 10 bin ton materyalin taşınması gerekiyor. Bu bizim DAEŞ’e karşı mücadelede keşif uçuşlarımızın ve hava ikmal desteğimizin kesilmesi anlamına gelir. Bu kesintinin mümkün olduğunca kısa sürmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.ф