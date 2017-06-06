На строительство дороги в Загатальском районе президент выделил 4,4 млн. манатов

2017-06-06 18:15 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района.

Как передает АПА-Экономикс, для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района из Резервного фонда президента ОАО «Азеравтойол» выделено 4,4 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.