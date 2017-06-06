Арда Туран заявил об уходе из сборной Турции

2017-06-06 18:34 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», об этом заявил капитан сборной Турции Арда Туран.

30-летний полузащитник, попытавшийся ударить и оскорбивший в самолёте журналиста Билала Меше после товарищеской встречи с Македонией, сегодня был отстранён от сборной.

В связи с этим известный футболист провёл пресс-конференцию, на которой заявил о завершении карьеры в сборной: «Я не сожалею об этом поступке, чувствую себя как птица. Я совершил ошибку в лагере сборной и, встретившись с тренерами, решил не играть в матче с Косово. Сегодня я предстал перед вами как человек, служащий турецкому футболу с 2012-го года и любящий свою страну, не думая о деньгах. Хочу поблагодарить всех, с кем мне пришлось работать за это время. Надо отвечать за свои поступки, и я в качестве ответа на свой поступок завершаю карьеру в сборной».