Скончался сын заслуженного артиста Азербайджана

2017-06-06 16:12 | www.oxu.az | 2

С.Исмаил

Скончался сын заслуженного актера Гянджинского государственного театра Салама Исмаила Азер.

Как передает Oxu.Az, об этом yenicag.az сообщил коллега и близкий друг актера, заслуженный артист Новруз Джафаров.

«Смерть сына надломила Салама. Причем такая трагическая смерть, да не уготовит Аллах такой участи никому. Азер был молод, но у него были определенные проблемы со здоровьем. Он работал таксистом. Его автомобиль остановился на красный свет светофора, но когда загорелся зеленый свет, не сдвинулся с места. Другие водители начали сигналить, но безрезультатно. Пришли посмотреть, выяснилось, что он уже мертв. Причиной стали проблемы с сердцем. Оставил своих малолетних детей пожилому отцу».

Отметим, что С.Исмаил снялся в таких фильмах, как «Yük», «Cavadxan» и «Koroğlu».

С.Исмаил

А.С.