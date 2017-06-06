Умер последний из создателей программы «Время»

2017-06-06 16:21 | www.oxu.az | 2

Скончался журналист и телепродюсер Леонид Золотаревский, последний из создателей программы «Время».

Как передает Oxu.Az, oб этом Первому каналу сообщил его сын.

Золотаревскому было 87 лет. Он автор более сотни документальных фильмов и телевизионных передач. В течение пяти лет работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Афганистане, где получил тяжелое ранение.

До создания программы «Время» Золотаревский вел «Эстафету новостей». За организацию телемостов «Верховный Совет СССР — Конгресс США» и советско-американской программы прайм-тайм «Можем быть одной семьей» удостоен двух премий «Эмми» Академии телевизионных наук и искусств США. Он также являлся автором и ведущим первых международных телемостов «Москва - Варшава» и «Москва - Прага».

Золотаревский - автор книг «Цитаты из жизни» и «Афганский репортаж». Его фильм «Чайки рождаются у моря» считается первым в истории отечественной документалистики примером мокьюментари - псевдодокументального кино.

A.C.

