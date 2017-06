Айсель посвятила клип байкерам – звезды на презентации "Не взрывайся!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Сinema Сlub Park Bulvar прошла презентация клипа Айсель Ализаде “Coşma!” ("Не взрывайся!"), который снят на слова и музыку Надира Гусейнова турецким клипмейкером Теоманом Топчу, сообщает Trend Life.

Это четвертый клип певицы, снятый в Стамбуле. Три предыдущие работы, которые также снял Теоман Точпу, называются “Ulduzlar”, “Səndən başqa”, “Sarılsam”.

Клип стал своеобразным посвящением байкерам - субкультуре любителей и поклонников мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Характерным также является объединение с единомышленниками на основе этого образа жизни.

" Байкер - это не профессия, а состояние души. Когда едешь на мотоцикле, чувствуешь какой-то вкус свободы, ощущение взлета при разгоне и адреналин дальнейшего полета и на трассе, настоящего экстрима для людей, обожающих скорость. Но все это должно быть без нарушения правил дорожного движения, без ситуаций, которые могут привести к тяжелым последствиям ", - отметила Айсель Ализаде.

Молодую исполнительницу с новой работой поздравили представители шоу-бомонда, среди которых были певцы Натаван Хабиби, Эльнара Халилова, Эльтон Гусейналиев, Лятифа Союоз, Эмиль Бадалова, Вугар Мурадов, продюсер Тарих Алиев, телеведущие Лятафет Алекперова, Самир Байрамлы, Вюсаля Ализаде, Сейран Бабаев и Искендер Ибрагимов и другие.

(Автор: Вугар Иманов)